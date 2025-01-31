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Firar Eden Hükümlü Osmaniye'de Yakalandı

Firar Eden Hükümlü Osmaniye'de Yakalandı
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Osmaniye'de cezaevinden kaçan ve 'silahlı tehdit' suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan O.P., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden iki gün önce kaçan O.P'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. O.P. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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