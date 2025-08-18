Firar Eden Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'da, 99 yıl hapis cezası ile tutuklu bulunan T.G., cezaevinden firar ettikten sonra yapılan operasyonla yakalandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile tespit edilen hükümlü, düzenlenen baskınla evinde yakalandı ve cezaevine geri gönderildi.
Adana'da, 99 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından verilen 99 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden T.G'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, firari hükümlünün, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Ekipler, mahalledeki bir müstakil eve düzenledikleri operasyonda T.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.