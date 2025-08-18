Firar Eden Hükümlü Adana'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, 99 yıl hapis cezası ile tutuklu bulunan T.G., cezaevinden firar ettikten sonra yapılan operasyonla yakalandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile tespit edilen hükümlü, düzenlenen baskınla evinde yakalandı ve cezaevine geri gönderildi.

Adana'da, 99 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından verilen 99 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden T.G'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, firari hükümlünün, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekipler, mahalledeki bir müstakil eve düzenledikleri operasyonda T.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Zelenski ABD'de! Trump'tan 'NATO ve Kırım'dan vazgeç' çağrısı

Trump'ın sunduğu 2 şart Putin'i keyiften havalara uçuracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.