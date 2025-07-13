Firar Eden Hükümlü Adana'da Yakalandı

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Adana'da cezaevinden firar eden İsmail A., polis tarafından sokakta yürürken yakalandı. Hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, sokakta yürürken polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Selahattin Eyyubi Mahallesi 3815. Sokak'ta durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan İsmail A'nın, "hırsızlık" suçundan verilen 26 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası nedeniyle girdiği cezaevinden 2 gün önce firar ettiği belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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