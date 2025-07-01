Firar Eden Dolandırıcı Samsun'da Yakalandı

Çek dolandırıcılığından 4 ilde aranan ve cezaevinden firar eden hükümlü, Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, İzmir, Adıyaman ve Osmaniye'de hakkında 6 yakalama kararı bulunan, borç alıp karşılığında sahte çek verdiği çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen U.H.K'nin (48) Atakum ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

U.H.K'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası bulunduğu ve 17 Şubat'ta cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.