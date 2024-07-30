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Fintek Hızlandırma Programı Fintech Factory İkinci Dönem Başvurularını Almaya Başladı

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Türk fintek girişimleri, 2019'dan bu yana 400 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Fintech Factory, ikinci dönem başvurularını almaya başladı. Başvurular 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Startups.Watch verilerine göre Türk fintek girişimleri, 2019'dan bu yana 400 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Bu yatırımlara yenilerini eklemek, yerli girişimlerin yurt dışına açılma süreçlerine katkıda bulunmak, kanıtlanmış fintek iş modelleri üretebilmek gibi amaçlarla yola çıkan fintek hızlandırma programı Fintech Factory, ikinci dönem başvurularını almaya başladı. Başvurular 10 Eylül'e kadar devam edecek.

2024'ün ilk yarısında, Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel çapta en çok ilgi gören dikeylerinden biri olarak öne çıkan finansal teknoloji (fintek) dikeyinde faaliyet gösteren yerli girişimlerin aldığı yatırım tutarı, 180 milyon doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

BC Partnering'in yürütücülüğünde, lisanslı ödeme hizmetleri sağlayıcısı TRPOS'un sponsorluğunda, Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Inovata'nın alan sağlayıcılığıyla düzenlenen Fintech Factory'nin ikinci dönem başvuruları 24 Temmuz'da başladı.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN YENİLİKÇİ FİNTEK FİKİRLERİ ARIYOR

Türk finteklerin en çok yatırım aldığı, üç ay süren Fintech Factory ikinci döneminin içeriğine dair bilgi veren BC Partnering Kurucu Ortağı Çetin Akın, "Geçtiğimiz yıl program kapsamında Azerbaycan merkezli fintek girişimleriyle deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bu yıl Fintek Fabrikası'nın tanıtımını Macaristan Konsolosluğu ile ortak bir etkinlik yaparak gerçekleştirdik. Paydaşlarımız arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Birleşik Krallık'a uzanan pek çok yeni kurum katıldı. Fintech Factory, finans ve teknoloji kesişiminde yenilikler vaat eden girişimcilere iş birliği, eğitim, mentorluk ve yatırım olanaklarının yanı sıra Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Inovata'da çalışma alanı da sağlıyor" dedi.

"YEREL YÖNETİM - GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İŞBİRLİĞİNE İLHAM VERMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Türkiye'de fintek dikeyine odaklanan sayılı hızlandırma programlarından biri olan Fintech Factory'nin ana paydaşı Ataşehir Belediyesi'ni temsilen değerlendirmelerini paylaşan Strateji Müdürü Devran Çakmak, "Ataşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz vizyon gereği, girişimcilik ekosisteminin her zaman destekçisi olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl da Türkiye'de fintek alanında en çok ses getiren hızlandırma programlarından biri olan Fintech Factory'nin ana paydaşlığını yapmıştık. 2024'te programımızın uluslararası çapta bilinirlik kazanmasını için çalışıyoruz. Bu bağlamda Macaristan Konsolosluğu ile 13 Haziran'da düzenlediğimiz ortak etkinlikte ipuçlarını paylaştığımız Fintech Factory ikinci dönemini başarıyla tamamlayarak, Türk girişimcilerimizin Avrupa'ya açılabilmesi için aracılık etmeyi ve yerel yönetimlerin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunması konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

BAŞVURULAR 10 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Seçilen girişimlere sektörel deneyime sahip küresel mentor ağı, yerel ve küresel şirketlerle iş birliği fırsatları, araştırma desteği, iş modelleme ve pazar validasyonu gibi faydalar sunan Fintech Factory, ücretsiz ofis alanı ve ücretsiz teknolojik alt yapının yanı sıra yatırımcı ağlarına erişim kanalı da vaat ediyor.

Finansal teknoloji odağında prototip/asgari uygulanabilir ürün (MVP) aşamasındaki girişim fikrine sahip olan, henüz şirketleşmemiş girişimcilerin veya 12 aydan daha az süredir aktif faaliyet sürdüren girişimlerin kabul edileceği Fintech Factory ikinci dönemi için başvurular 10 Eylül'e kadar devam ediyor. Hızlandırma programına kabul edilen girişimler ise 13 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek program lansmanıyla duyurulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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