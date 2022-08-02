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Finnair Helsinki-Guangzhou Seferlerine Yeniden Başlıyor

Finnair Helsinki-Guangzhou Seferlerine Yeniden Başlıyor

HELSİNKİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi Finnair Pazartesi günü yayınladığı bir basın açıklamasında, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine olan haftalık seferlere 6 Eylül'den itibaren yeniden başlayacağını söyledi.

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HELSİNKİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi Finnair Pazartesi günü yayınladığı bir basın açıklamasında, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine olan haftalık seferlere 6 Eylül'den itibaren yeniden başlayacağını söyledi. Finnair'in açıklamasında, Airbus A350 uçağı ile yapılacak seferlerin Helsinki'den Salı, Guangzhou'dan ise Perşembe günleri kalkacağı belirtildi. Uçuşlar için biletler Finnair'in doğrudan satış kanallarından ve seyahat acentelerinden Pazartesi itibarıyla satışa sunuldu. Helsinki-Guangzhou seferi Finnair'in Avrupa'daki birçok destinasyonuna bağlantı olanağı sunuyor. Finnair Çin'de halen haftalık olarak Shanghai ve Hong Kong olmak üzere iki destinasyona uçuyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Finlandiya Guangzhou Güncel Haberler

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