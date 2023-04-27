Finlandiyalıların Çoğunluğu Çalışma Amaçlı Göçü Destekliyor

HELSİNKİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya'nın önde gelen düşünce kuruluşu İş ve Politika Forumu'nun (EVA) anketine göre Finlandiyalıların çoğunluğu işgücünü sürekli kılmanın bir yolu olarak göçü destekliyor.

HELSİNKİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya'nın önde gelen düşünce kuruluşu İş ve Politika Forumu'nun (EVA) anketine göre Finlandiyalıların çoğunluğu işgücünü sürekli kılmanın bir yolu olarak göçü destekliyor.

Çarşamba günü anket sonuçlarını açıklayan EVA, Finlandiya'da göçün kolaylaştırılmasını destekleyen insanların oranının, 2019'da yüzde 27 iken bu yıl yüzde 55'e yükseldiğini bildirdi. Öte yandan yüzde 30'luk bir kesim ise nüfus azlığının, göçü kolaylaştırmak için geçerli bir neden olduğunu düşünmüyor.

Göç, Finlandiya'nın yeni hükümetinin gündemindeki önemini koruyor. En büyük üç siyasi partiyi kıyasıya eleştiren Finlandiyalılar, sadece çalışan ve kendi geçimlerini bağımsız olarak sağlayan kişilerin ülkeye kabul edilmesi gerektiğini söylüyor.

Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı'nda Göç Direktörü olan Sonja Hamalainen, Finlandiya'daki nüfus sorununun daha sık gündeme gelmesinin, konuya ilişkin kamuoyu görüşünün değişmesine katkıda bulunmuş olabileceğini dile getirdi.

Hamalainen, Finlandiya'nın 2030'a kadar yılda 20.000 ile 30.000 arasında yabancı işçiye ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Finlandiya'da 130.000 iş pozisyonu açıkta kaldı. Finlandiya'daki istihdam durumunda iyileşme yaşansa da geçen yıl işsizlik oranı yaklaşık yüzde 7 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Finlandiya'da çalışma izni alabilmesi için ülkede iş bulduğunu kanıtlaması gerekiyor. Hamalainen, "İş aramak için ülkeye giriş yapanlara çalışma izni verilmiyor" dedi.