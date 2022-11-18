Finlandiyalı Kozmetik Şirketi Çin Ana Karası Pazarını Hedefliyor

HELSİNKİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya'daki merkezi ülkenin güneybatısındaki bir sahil kasabası olan Turku'da bulunan, doğal kozmetik ve yaşam tarzı markası Hetkinen Çin pazarına girmeyi amaçlıyor.

HELSİNKİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya'daki merkezi ülkenin güneybatısındaki bir sahil kasabası olan Turku'da bulunan, doğal kozmetik ve yaşam tarzı markası Hetkinen Çin pazarına girmeyi amaçlıyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mona Isotupa, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Hetkinen'in iç pazarın yanı sıra Japonya ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) başarıları sonrasında tamamı bitki bazlı ve yüzde 100 doğal içeriklerden oluşan ürün serisini Çin ana karasındaki müşterilere tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

Mona Isotupa, 2018 yılında kurulan şirketin bu sene 1 milyon euro (1,03 milyon ABD doları) ciro hedeflediğini söyledi.

Finlandiya'nın ulusal yayın kuruluşu Yle, daha önce doğal kozmetik iç pazarının yılda 30 milyon euro değerinde olduğunu kaydetmişti.

Isotupa, Hetkinen'in şu anda Çin ana karasında bir distribütör seçme sürecinde olduğunu ifade etti. Şirket başarı sağlamak amacıyla pazara erişimde bir plan taslağı hazırlamak için Shanghai'daki Fudan Üniversitesi ile birlikte çalıştı.