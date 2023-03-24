Finlandiyalı Araştırmacılar Kanserin Tekrarlanma Riskini Azaltan Cihaz Geliştirdi

HELSİNKİ, 24 Mart (Xinhua) -- Finlandiyalı araştırmacılar ameliyat sırasında kanserli dokunun tespitine yardımcı olan bir cihaz geliştirdi.

HELSİNKİ, 24 Mart (Xinhua) -- Finlandiyalı araştırmacılar ameliyat sırasında kanserli dokunun tespitine yardımcı olan bir cihaz geliştirdi.

Perşembe günü Doğu Finlandiya Üniversitesi tarafından yapılan basın açıklamasında cihazın kanserin tekrarlanması riskini azaltmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre aspire doku monitörü olarak adlandırılan cihazın ilk insan klinik deneyleri, Kuopio Üniversitesi Hastanesi'nde başlatıldı.

Monitör, ameliyatta rutin olarak kullanılan ve dokunun giderilmesini sağlayan cerrahi emme borusuna iliştiriliyor. Doku monitörü sayesinde cerrah, alınan dokunun gerçek içeriği hakkında neredeyse gerçek zamanlı bilgilere ulaşabiliyor. Cihaz, floresan kullanarak tümör dokusunu tespit ediyor.

Cihazın kullanılmasıyla, tümör giderme oranlarının artması ve lokal yeniden operasyon ihtiyacının azalması bekleniyor. Açıklamada bunun, tasarruf sağlayacağı ve hastalar açısından daha iyi sonuçlara yol açacağı dile getirildi.

Misafir Deneysel Nöroşirürji Profesörü ve Marginum Yönetim Kurulu Başkanı Antti-Pekka Elomaa, "Amacımız, teknikte iyileştirmeler yaparak floresan destekli cerrahide altın standarda ulaşmak" diye konuştu.

Doku izleme tekniği, Finlandiyalı startup Marginum şirketi tarafından geliştirildi. Bu teknik, Doğu Finlandiya Üniversitesi, Kuopio Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Bölümü ve Doğu Finlandiya Mikrocerrahi Merkezi tarafından yürütülen disiplinler arası araştırmaya dayanıyor.