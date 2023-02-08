Finlandiya ve İsveç, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Gönderecek

HELSİNKİ/STOCKHOLM, 8 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya ve İsveç hükümetleri, depremden zarar gören Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan bir arama kurtarma görevlisi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

HELSİNKİ/STOCKHOLM, 8 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya ve İsveç hükümetleri, depremden zarar gören Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı dün yapılan basın açıklamasında, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla iki ülkeye 1 milyon euro (1,07 milyon ABD doları) değerinde insani yardım gönderileceğini bildirdi.

Yardım, iki ülkede evlerini kaybeden insanlara gıda, barınak, tıbbi malzeme ve psikososyal destek sağlamak için kullanılacak.

İsveç Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'ye 7 milyon İsveç kronu gönderme kararı almasının ardından Salı günkü açıklamasında iki ülkeye ek 30 milyon kron (2,8 milyon ABD doları) gönderileceğini de duyurdu. Bu meblağın 20 milyon kronu IFRC aracılığıyla dağıtılacak ve geri kalanı Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'na (CERF) aktarılacak.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (solda), İsveç'in Stockholm kentinde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında konuşuyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ninni Andersson/İsveç Devlet Daireleri/Xinhua aracılığıyla)

Basın açıklamasına göre Finlandiya Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, "Bölgede insani sıkıntı çok büyük ve artçı sarsıntı korkusu, durumu daha da kötüleştiriyor" dedi.

Skinnari, "Finlandiya, felaketten etkilenenlere hızlı bir şekilde yardım etmek istiyor. IFRC'nin Türk ve Suriyeli ekipleri, örneğin yemek ve acil durum barınakları sağlayarak şimdiden insanlara yardım ediyor ve Finlandiya çalışmalarını destekliyor" ifadelerini kullandı.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell da, İsveç'ten gönderilen yardımın gıda, çadır, battaniye, kan ve kan plazması için harcanacağını söyledi.

Finlandiya basın açıklamasına göre IFRC, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlara destek için 70,6 milyon euroluk acil durum çağrısı yaptı.

Açıklamada Finlandiya'nın da kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak için Türkiye'ye uzmanlar gönderdiği belirtildi. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla görevlendirilecek. (1 euro = 1,07 ABD doları, 1 İsveç kronu = 0,094 ABD doları)

Suriye'nin Lazkiye eyaletine bağlı Jableh şehrinde şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazının yakınında çalışan kurtarma ekipleri, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)