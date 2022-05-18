Finlandiya ve İsveç resmen başvurdu - Haberler

? Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya akredite büyükelçileri bugün sabah saatlerinde Brüksel'deki NATO karargahına gelerek NATO'ya başvurularını resmi olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e verdi.

İki ülkenin başvurularını kabul eden Stoltenberg yaptığı açıklamada 'Güvenliğimiz için kritik bir anda bugün iyi bir gündür. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularını teslim ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır. İkiniz de kapsamlı demokratik süreçlerden sonra seçiminizi yaptınız. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerini de memnuniyetle karşılıyorum. En yakın ortaklarımızsınız. ve NATO üyeliğiniz ortak güvenliğimizi artıracaktır' ifadelerini kullandı.

'TARİHİ BİR AN'

Genel Sekreter Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

'Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Müttefikler artık NATO yolunda atacağınız sonraki adımları değerlendirecek. Tüm Müttefiklerin güvenlik çıkarları dikkate alınmalıdır. ve tüm konuların üzerinde çalışmaya ve hızlı sonuçlara varmaya kararlıyız. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Müttefiklerin Finlandiya ve İsveç'in güvenliğini taahhüt eden çok sayıda açıklamasını gördük. NATO, Baltık Denizi bölgesinde zaten tetikte ve NATO ve Müttefik kuvvetleri gerektiği gibi uyum sağlamaya devam edecek. Tüm Müttefikler NATO genişlemesinin önemi konusunda hemfikirdir. Hepimiz bir arada durmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. ve hepimiz bunun, yakalamamız gereken tarihi bir an olduğu konusunda hemfikiriz. Bu yüzden teşekkür ederim, ikinizi de görmek harika.?

Demirören Haber Ajansı / Güncel