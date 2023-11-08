Finlandiya ve İsveç'in dışişleri ve savunma bakanları Helsinki'de bir araya geldi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İsveçli mevkidaşı Tobias Billström, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile basın toplantısı düzenledi.

Valtonen, bugünkü toplantıda güvenlik ve savunma politikalarını görüştüklerini ve İsveç'in NATO üyeliğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Finlandiya'nın bir NATO üyesi olarak gerçekleştirdiği ilk eylemin İsveç'in üyeliğini onaylaması olduğunu dile getiren Valtonen, bunun hem sembolik hem de teknik açıdan çok önemli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın küresel düzeyde stratejik öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizen Valtonen, "Ülkemiz ve İsveç için küresel düzeyde pek çok olay dikkatimizi çekmektedir ancak sadece şimdi değil, özellikle de ileriye dönük olarak Ukrayna'ya odaklanmak önemlidir. Rusya bu savaşı kazanmamalıdır." dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Finlandiya'nın İsveç'in en yakın müttefiki olduğuna dikkati çekerek, "Kuzey Avrupa ve Baltık Denizi bölgesinde güvenliğin arttırılması her iki ülke için de büyük önem taşımaktadır ve ilişkilerimiz Finlandiya ve yakında İsveç'in NATO üyeliği ile daha da derinleşecektir. Bugün hem ikili işbirliğini, NATO üyeliğini, Nordik ve Nordik-Baltık işbirliğini hem de Rusya'nın Ukrayna savaşı gibi güncel uluslararası dış ve güvenlik politikası konularını ele aldık. Her ikimiz de Ukrayna'ya olan güçlü ve sarsılmaz desteğimizin altını çizdik." diye konuştu.

Gazetecilerin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci sorması üzerine Billström, "Türkiye parlamentosunda onay sürecinin başlamış olması, bunun ilerleyen bir süreç olduğuna işaret ediyor. Biz de bundan elbette memnuniyet duyuyoruz. İleriye bakıyoruz. Net bir tarih söyleyemem. Türkiye ve Macaristan'da egemen varlıklar olan iki parlamentodan bahsediyoruz. Elbette parlamenter süreçler parlamentolara bağlıdır ancak sürecin başlamış olması bizim çok olumlu baktığımız bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanları Kaikkonen ve Jonson da İsveç ve Finlandiya'nın yakın ilişkilerine dikkati çekti.

Bakanlar, Kuzey Avrupa'nın savunma politikalarının önemine değindi ve işbirliğini vurguladı.