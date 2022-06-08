Finlandiya ve İsveç Askeri Ev Sahipliği Anlaşması İmzaladı - Haberler

HELSİNKİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Finlandiya Savunma Bakanlığı, Salı günü Finlandiya ile İsveç arasında Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması imzalandığını duyurdu. Bakanlık yaptığı basın açıklamasında, Ev Sahibi Ülke Desteği'nin (HNS) "diğer devletin kuvvetlerinin kabiliyetlerini desteklemek üzere ev sahibi ülke tarafından alınacak ayrı olarak mutabık kalınan önlemleri" içerdiğini söyledi. Söz konusu belge İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Kuzey Grubu Bakanlar Toplantısı sırasında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist tarafından imzalandı.

Açıklamada, "Finlandiya'nın bakış açısından temel hedef, askeri yardımın etkin şekilde alınmasını sağlamaktır" ifadeleri kullanıldı. "Askeri ev sahipliği" kavramı, Finlandiya'nın 2014 yılında NATO'yla Ev Sahipliği Anlaşması imzalamasıyla Finlandiya'nın siyaset diline girmiş oldu. Zabıt, Finlandiya medyasında "bir anlaşma" olarak tartışıldı ve uluslararası anlaşmaların parlamentoya sunulduğu Finlandiya'da anlaşmaların parlamentoya getirilmesi gerektiği yönünde siyasi tartışmalar yapıldı. Parlamento, söz konusu zabıt konusunda sadece bilgilendirilmişti. Dönemin Savunma Kuvvetleri Komutanı Jarmo Lindberg, ev sahipliği anlaşmalarının "idari düzenlemelere standart getirdiğini" ve ayrı protokol ve teknik anlaşmalara olan ihtiyacı azalttığını söylemişti.

Xinhua / Güncel