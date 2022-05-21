Finlandiya, Türkiye ile güvenlik taahhüdünde bulunup ilişkileri güçlendirmek istiyor - Haberler

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Finlandiya, Türkiye ile güvenlik taahhüdünde bulunup ilişkileri güçlendirmek istiyor

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Finlandiya, Türkiye ile güvenlik taahhüdünde bulunup ilişkileri güçlendirmek istiyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.

Niinistö, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Niinistö, paylaşımında "NATO müttefiki olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim." ifadesini kullandı.

Yakın diyaloğun sürdüğünü vurgulayan Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını kaydetti.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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