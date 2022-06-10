Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek - Haberler

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Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek

Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üzerine, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi.

Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üzerine, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi.

CMS Times'ta yer alan habere göre, Finlandiya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle hibrit tehditlerden korunmak amacıyla Rusya sınırındaki güvenliğin artırılacağı belirtildi.

Moskova'nın göçmenleri siyasi baskı uygulamak için kullanabileceğinden endişe duyan Helsinki, Rusya ile olan 1300 kilometrelik doğu sınırına daha sağlam tel örgülerin inşasını kolaylaştıracak yasal değişiklikler yapmayı planlıyor.

Ülkenin sınırlarında mevcut durumda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için ahşap çitler kullanılıyor.

Tel örgülerin inşasına dair değişikliklerin "mümkün olan en kısa sürede" yürürlüğe girmesi planlanıyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Finlandiya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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