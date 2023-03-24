Finlandiya, Rusya'dan Gelen Gübre Yüklü Kargo Gemisinin Limandan Ayrılmasına Yeşil Işık Yaktı

HELSİNKİ, 24 Mart (Xinhua) -- Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Kotka Limanı'nda demirli bulunan gübre yüklü bir Rus gemisinin seferine devam etmesine izin verdi.

Gemi daha önce, kargosunun AB yaptırım listesinde yer alan bir kişiyle bağlantılı olduğu doğrulandığı için limanda bekletiliyordu.

Gübrelerin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesi şartıyla, geminin limandan çıkışına izin verildi.

Bakanlık, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, geminin önümüzdeki birkaç gün ya da en geç bir hafta içinde limandan ayrılabileceğini belirtti.