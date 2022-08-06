Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir

Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir

Finlandiya'nın, vize politikasını gözden geçirerek Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi sınırlandırabileceği bildirildi.

 - Güncelleme:

Finlandiya'nın, vize politikasını gözden geçirerek Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi sınırlandırabileceği bildirildi.

Th Barents Observer'ın haberine göre, Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Bakanlığının Rus turist vizesi konusundaki "hileyi" önlemek için yasal ve etkili olacak modeller aradığını belirtti.

Haavisto, ülkesinin Rus vatandaşlarına turist vizesi verme politikasını gözden geçirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Söz konusu vize meselesini bu ayın sonlarında Çekya'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısında gündeme getirmeyi planladığını söyleyen Haavisto, "Bu açıkça Schengen sistemi için bir sorun. Örneğin, pek çok kişi Helsinki-Vantaa havaalanına diğer Schengen ülkelerinden aldıkları vizelerle geliyor." ifadesini kullandı.

Haavisto, çeşitli düzenlemelerin ardından vizeye gerçekten ihtiyaç duyanlara öncelik verebileceklerini kaydetti.

Kovid-19 kısıtlamalarının 3 hafta önce kaldırılmasından bu yana Rusya'dan Norveç'e ve Finlandiya'ya seyahatlerde ciddi artış gözleniyor.

Avrupa ülkeleri arasında sadece Finlandiya ve Norveç, Rusya'ya doğrudan sınırı olup halen Rus vatandaşlarına turist vizesi veriyor. Baltık ülkeleri ve Polonya özel bir nedeni olmadıkça başvuranlara artık vize vermiyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya turist Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title