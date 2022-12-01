Finlandiya, Özellikle Brezilya, Hindistan, Vietnam ve Türkiye'den Göçmenleri Çekmeyi Planlıyor

HELSİNKİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Finlandiya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Brezilya, Hindistan, Vietnam ve Türkiye, Finlandiya'nın göçmen çekebileceği dört özel hedef ülke olarak tanımlandı.

HELSİNKİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Finlandiya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Brezilya, Hindistan, Vietnam ve Türkiye, Finlandiya'nın göçmen çekebileceği dört özel hedef ülke olarak tanımlandı.

Bakanlığın göçten sorumlu müdürü Sonja Hamalainen Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Finlandiya'nın bu dört ülkeye "yetenek danışmanları" göndererek çeşitli sektörlerden işe alım amaçlı ortaklıklar kuracağını söyledi.

Finlandiya'daki mevcut koalisyon, 2030 yılına kadar iş tabanlı göçü iki katına çıkarmayı ve eğitime dayalı göçü ise üçe katlamayı amaçlıyor.

Bakanlığın kıdemli uzmanı Katri Niskanen, sağlık sektörünün çalışma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 10'unun, gelecek 10 yıl içinde uluslararası personel alımlarıyla karşılanması gerektiğini belirtti.

Finlandiya, yabancı işgücünün suistimalini ortadan kaldırmak için çeşitli tedbirler uygulamaya koydu. Ancak uzmanlar, bakmakla yükümlü olunan kişilerin çalışma iznine sahip olmalarına izin verilmesinin bir şekilde çekici olmadığı görüşünde.

Mevcut yasalara göre, bir yabancı işçinin Finlandiya'ya eşi ve iki çocuğunu getirebilmesi için ayda brüt 2.600 euro (2.704 ABD doları) kazanması gerekiyor.

Niskanen, Finlandiya'daki hemşirelerin maaş durumları göz önüne alındığında, mevcut yasalar uyarınca bir ailenin yeniden birleşmesinin pek de mümkün olmadığını ifade etti.