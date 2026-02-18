Haberler

Finlandiya'nın Turizm Sektörü 2025'te Turist Sayısında Rekor Kırdı

Güncelleme:
Finlandiya'nın turizm sektörü, 2025 yılında yabancı turist sayısında ve konaklama sayısında rekor kırdı. Yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre %5 artarak 5,1 milyona ulaşırken, gecelik konaklama sayısı %12 artışla 7,2 milyon oldu.

HELSİNKİ, 18 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya'nın turizm sektörü 2025 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı ve gecelik konaklama sayısında rekor kırdı.

Hükümete bağlı ticaret ve yatırım kurumu Business Finland'ın alt birimi olan Visit Finland'da uzman olarak görev yapan Katarina Wakonen salı günü yaptığı açıklamada, "Toplam yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 5,1 milyona yükseldi" dedi.

Finlandiya'daki konaklama tesislerinde yabancı turistlerin gecelik konaklama sayısı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artış göstererek 7,2 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yabancı turistlerin geçen yıl Finlandiya'da 3,7 milyar euro (4,4 milyar ABD doları) harcadığı tahmin ediliyor.

Business Finland'a göre bu artış kısmen seyahat tercihlerinin kuzey adreslerine kaymasından kaynaklanıyor. Daha serin ve daha az kalabalık yerlerin tercih edilmesi anlamını taşıyan "serin tatil" trendi de güç kazanıyor.

Kaynak: Xinhua
