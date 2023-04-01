Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de
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KUZEY Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KUZEY Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün" onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygun bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel