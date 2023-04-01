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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de

Güncel Haberler

KUZEY Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KUZEY Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün" onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygun bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

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