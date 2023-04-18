Finlandiya'nın Fosil Yakıtsız Elektrik Üretimi 2022'de Rekor Düzeye Çıktı

HELSİNKİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya İstatistik Kurumu, ülkede 2022 yılında fosil yakıt içermeyen elektrik üretiminin, ülkenin genel elektrik tüketiminin yüzde 75'ini karşılayacak şekilde rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Kurumdan Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre ülkede üretilen rüzgar enerjisi hacmi, 2022'de önceki yıla göre yüzde 41 artarak genel elektrik tüketiminin yüzde 14,1'ini karşıladı.

Ülkedeki toplam tüketimde en büyük payı yüzde 29,6 ile nükleer enerji karşılarken, onu yüzde 16,3 ile hidroelektrik ve yüzde 14,1 ile rüzgar enerjisi izledi.

Yakacak odundan elde edilen elektrik üretimi bir önceki yıla göre azaldı ancak yine de 2022 yılı içinde toplam tüketimin yüzde 13,5'ini karşıladı.

Finlandiya'nın net elektrik ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldı. Toplam tüketimin yüzde 15'ini karşılayan elektrik ithalatındaki bu düşüşe, Rusya'dan yapılan elektrik ithalatındaki yüzde 60'lık ciddi azalma neden oldu.

İstatistik kurumuna göre artan elektrik fiyatları ve ulusal enerji tasarrufu kampanyası sonucu, toplam enerji tüketimi 2022'de önceki yıla göre yüzde 6 azaldı.