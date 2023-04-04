Finlandiya NATO'nun 31'inci üyesi olduBELÇİKA, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığı ile NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye belge teslimi yaptı.

Finlandiya NATO'nun 31'inci üyesi oldu

BELÇİKA, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığı ile NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye belge teslimi yaptı. Böylelikle Finlandiya NATO'ya üyelik sürecini resmen tamamlayarak NATO'nun 31'inci üyesi oldu.