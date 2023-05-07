Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Türkiye'nin Helsinki, Vilnius ve Tallinn Büyükelçiliklerinde oy verme işleminin yerel saatle 21.00'da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, AA muhabirine, oy kullanma işlemlerine katılımın yüzde 50 civarında olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Çakar, "Sıcak bir ortamda gerçekleşen seçim haftasında herhangi olumsuz durumla karşılaşılmamış olması ayrıca memnuniyet vericidir. Gerek Büyükelçilik personelimizin fedakarlığı gerek siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin uyumlu çalışmaları ve gayretleri için şükranlarımızı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin de oy kullanma sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Her şey yolunda gitti ve süreç güzel geçti. Letonya'dan da oy kullanmaya gelen vatandaşlarımız oldu. Katılım iyiydi. Oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu da vatandaşların sorumluluk bilinciyle oylarını kullandıklarını belirtti.

Her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Türkoğlu, "Dört saat sıra bekleyen vatandaşlarımız da oldu ama sabırla oylarını kullandılar. Yarın da oylar diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek." dedi.