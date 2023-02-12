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Finlandiya, Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kararını vermedi

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Finlandiya, Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kararını vermedi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ihracat lisansı alınan Almanya menşeli Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ihracat lisansı alınan Almanya menşeli Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

YLE News'in haberine göre, Marin, Almanya'nın ihracat izni verdiği Leopar tanklarının durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Marin, Rusya ile sınırdaş oldukları gerekçesiyle Finlandiya'nın durumunun diğer ülkelerden "biraz farklı" olduğuna işaret ederek Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz bir karara varılmadığını kaydetti.

Finlandiya, NATO'ya İsveç'le aynı anda katılmak istiyor

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmayı hedeflediğini yineleyen Marin, "Türkiye ve Macaristan'ın kararlarına etki edemeyiz. Onlara (İsveç ile) aynı anda NATO'ya katılmak istediğimizi söyledik. Önce Finlandiya'nın katılması, İsveç'in lobide beklemesi için bırakılması, NATO'nun savunma planlaması açısından sorunlu olur." ifadelerini kullandı.

Marin, Türkiye'de yaklaşan genel seçimlerin ülkenin iç meselesi olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını aktardı.

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Kaynak: AA / Güncel

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