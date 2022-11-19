Finlandiya Hükümeti, Rusya Sınırında Güvenlik Çiti İnşası İçin 139 Milyon Euro Ayıracak

HELSİNKİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Sınır Muhafızları Cuma günü, Finlandiya hükümetinin ülkenin doğu sınırına güvenlik çiti inşasının ilk safhasının finansmanı için 139 milyon euro (143 milyon ABD doları) ayrılmasını önerdiğini duyurdu.

HELSİNKİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Sınır Muhafızları Cuma günü, Finlandiya hükümetinin ülkenin doğu sınırına güvenlik çiti inşasının ilk safhasının finansmanı için 139 milyon euro (143 milyon ABD doları) ayrılmasını önerdiğini duyurdu.

Finlandiya Sınır Muhafızları, çitin ilk kısmının yaklaşık 70 km uzunluğunda olacağını ve inşaatın 2023-2024'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Finlandiya hükümeti Ekim sonunda çitin pilot bölümü için altı milyon euro finansman sağlamayı kabul etmişti.

Finlandiya Sınır Muhafızları Karargahı Teknik Bölümü Başkanı Tuğgeneral Jari Tolppanen, pilot bölümün, Finlandiya'nın doğusundaki İmatra'da bulunan Pelkola sınır kapısının her iki tarafında inşa edilecek yaklaşık üç kilometre uzunluğunda bir kontrol hattı aracılığıyla projenin uygulanmasını test edeceğini söyledi.

Deneme niteliğindeki çitin inşasına Mart 2023'te başlanacak ve yaz aylarında tamamlanacak.

Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Tolppanen, büyük bir kısmı Güneydoğu Finlandiya'da yer alacak çitin tamamının 200 km uzunluğa sahip olacağını söyledi. Hattın toplam maliyeti ise 380 milyon euro olacak.

Tolppanen, çitin inşa edilme sebebinin güvenlik ortamında yaşanan değişiklik olduğunu söyledi.

Finlandiya Sınır Muhafızları Karargahı Teknik Departmanı'nda proje yöneticisi olan Ismo Kurki, "Kontrol çiti; çit, yan yolu ve bunların yanı sıra teknik izlemeyi de içeren daha büyük bir bütünden oluşuyor. Çitler üç metre yüksekliğinde olacak ve çitin içinden, üstünden veya altından geçilmesi engellenecek.