Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Ukrayna'nın Topraklarının Fedasıyla Sorun Çözülmez

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Rusya ile müzakerelerde Ukrayna'nın topraklarının bir kısmının feda edilmesiyle temel sorunun çözülmeyeceğini söyledi.

Valtonen, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın hafta sonunda Ukrayna'ya şimdiye kadarki en ağır hava saldırısını düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın ateşkese ve müzakerelere hazır olmadığını kaydeden Valtonen "Müzakerelerde Ukrayna'nın topraklarının bir kısmının veya oralardaki egemenliğinin feda edilmesiyle temel sorunu çözmüş olmayız. (Yani) Rusya'nın saldırganlığının." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hava trafiğinde GPS sistemlerini bozduğunu, seçimleri etkilediğini, Avrupa'da ve çevresinde hibrit savaş yürüttüğünü ve Baltık Denizi bölgesinde gölge filoyu kullandığını savunan Valtonen, özgür dünyanın Putin'in emellerini stratejik olarak engellemesi gerektiğini ifade etti.

Elina Valtonen, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yıllarda yaptırımlarla Rusya'nın hareket alanını kısıtlamaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya'dan AB iç pazarına yapılan ihracatlar için gümrük vergisi uygulanmasından yana olduğunu vurguladı.

"Avrupa'nın güvenliği ortak bir meseledir"

Avrupa'nın Ukrayna'ya destek konusunda daha güçlü bir rol üstlenmek zorunda kalacağına işaret eden Valtonen, Avrupa'daki ülkelerin ekonomik güçleri doğrultusunda buna katkıda bulunmalarını talep etti.

Valtonen, "Avrupa'nın güvenliği ortak bir meseledir." görüşünü paylaştı.

Ukrayna savaşının sona ermesinin ardından Moskova'nın hesap vermesi gerektiğine dikkati çeken Valtonen, yaptırımların, Rusya'nın tazminat yükümlülüğünü yerine getirmeden kaldırılmamasını istedi.