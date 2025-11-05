Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa'ya güvenlik sağlayan bir ülke olarak rolünü değerli gördüklerini belirterek, " Türkiye'nin de tabii ki bir ortak olarak eşit temelde ve koşullarla savunma sanayi işbirliğine (Avrupa Güvenlik Eylem Programı) katılma imkanı var ki şu anda gerçekten güçlü bir şekilde buna ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Finlandiya Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı ve dostu Fidan'a ikili görüşmelerden dolayı teşekkürlerini sunan Valtonen, mevcut küresel gündemde konuşulacak pek çok konu olduğuna dikkati çekti.

Valtonen, görüşmelerde, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaretin öneminin altını çizdiklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki birçok alanda işbirliği ve ekonomik ortaklık bulunduğunu vurguladı.

Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat hacminde bir artış olduğuna işaret eden Valtonen, dünyadaki güvensizlik ve öngörülemezlik döneminde serbest pazar ve serbest şekilde ticarete katılım konusunun giderek daha da önem kazandığını anlattı.

"Türkiye'nin pozisyonunu takdirle karşılıyoruz"

Valtonen, Türkiye ve Finlandiya'nın Transatlantik bölgesinin güvenliği konusunu da ele aldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finlandiya ve Türkiye, Transatlantik güvenlik konusundaki taahhütleri ile de bir aradadır. Bu anlamda, Türkiye'nin pozisyonunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği savaş konusunda yaptıklarıyla ilgili olarak Türkiye sadece son 4 yılda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunu desteklemekle kalmadı aynı zamanda Rusya yasa dışı bir şekilde Kırım'ı ilhak ettiğinden bu yana da bu konuyu açıkça dile getirdi."

Valtonen, uluslararası hukukun gerekliliklerinin yerine getirilmesi, toprak bütünlüğü ve milletlerin egemenliği gibi konuların Türkiye ile Finlandiya'nın arasındaki ortaklığın merkezinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin aktif arabuluculuk çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade eden Valtonen, "(Türkiye'nin) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği savaşta adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda yaptıklarını takdirde karşılıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin çabalarını ve güçlü ortaklığını büyük takdirle karşılıyoruz"

Valtonen, Rusya'nın bütün Transatlantik ittifakına "muhtemelen uzun dönemli stratejik bir tehdit" olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece bir ateşkesin bulunması değil, bunun ardından kalıcı bir çözümün de bulunması hem Ukrayna'daki savaş için de çok önemlidir. Aynı zamanda bizim savunma ve caydırıcılık çalışmalarımızı NATO olarak artırmamız gerekmektedir. Bu anlamda da Türkiye'nin çabalarını ve güçlü ortaklığını büyük takdirle karşılıyoruz."

Gazze'de kabul edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Valtonen, "Umuyoruz ki bundan sonra ikinci aşamanın uygulanması için daha fazla adım atılmasına yardımcı olacaktır. ve umuyorum ki iki devletli çözüme doğru bir yol bulunmasına da yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Valtonen, 3 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin görüşme hakkında da görüştüklerini belirterek, Finlandiya'nın iki devletli çözüme güçlü şekilde bağlılığını devam ettirmekte olduğunu yineledi.

Bakan Valtonen, uluslararası hukuk temelinde, hem Gazze'deki hem de Batı Şeria'daki halkı kapsayacak şekilde uzun dönemli sürdürülebilir bir çözüme varılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Valtonen, geçen yıl Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin kurulmasının 100. yılının kutlandığına işaret ederek, "Umuyorum ki bu da bundan sonraki yüzyıl için de güçlü bir temel teşkil eder." dedi.

"Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü değerli"

Valtonen, Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkılarına ve Avrupa Güvenlik Eylem Programı'na (SAFE) olası desteği ve katılımına ilişkin soruya yanıt vererek, "Finlandiya, Türkiye'nin Avrupa'ya güvenlik sağlayan bir ülke olarak rolünü değerli olarak değerlendirmektedir. Aynı zamanda Avrupa için ve tüm Transatlantik ittifakı için güvenlik sağlayan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin benzer bir tehditle karşı karşıya olduğunu anlatan Valtonen, bunun özellikle ittifaka karşı tehdit olarak değerlendirilen, Türkiye ve Finlandiya'yı son yıllarda çok daha yakın hale getiren bir durum olduğunu söyledi.

Valtonen, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından terörle mücadelenin de ortak yaklaşım haline geldiğini ifade etti.

"Finlandiya, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecine ilişkin Valtonen, "Finlandiya, Avrupa Birliği dönem başkanlığını gerçekleştirdiği 1999'dan bu yana Türkiye'nin AB üyeliği (konusunda) hem bu fikre açık olmuş hem de bu fikri her zaman destekleyen bir ülke olmuştur." dedi.

Valtonen, genişleme konusunun Avrupa'nın bakış açısına göre değiştiğine işaret ederek, Finlandiya'nın pozisyonunun bu konuda değişmediğini ve her zaman değer temelli bir genişlemeyi desteklediğine dikkati çekti.

Her bir aday ülke açısından bunu desteklediklerini vurgulayan Valtonen, şöyle devam etti:

"Reformların yapılması, bu konularla ilgili farkındalığın artırılması, şeffaf pazar ekonomisi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, hukukun üstünlüğü reformları konusunda çalışılması, her bir birey için insan haklarının sağlanması, bütün bu koşullar Avrupa Birliği üyeliği için gereklilik olurken, ayrıca aday ülkeye de fayda sağlayan konular. Özellikle de üyelik yolunda ilerleyen aday ülkelere. Biz de bu konuda destek olmaktan memnuniyet duyarız."

"Türkiye'nin savunma sanayi işbirliğine katılmasına ihtiyaç duyuyoruz"

Valtonen, SAFE konusuna ilişkin, "Türkiye'nin de tabii ki bir ortak olarak eşit temelde ve koşullarla savunma sanayi işbirliğine katılma imkanı var ki şu anda gerçekten güçlü şekilde buna ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'a Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Mauno Koivisto'nun "The Russian Idea" kitabını hediye etmesine ilişkin Valtonen, "Bu kitabı göndermemin sebebi şuydu; içerisinde bir bölüm var, orada deniliyor ki; 'Rus İmparatorluğu'nun tek saygı gösterdiği güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu." ifadelerini kullandı.