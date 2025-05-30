Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Yerleşim Politikasına Tepki

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşim yerleri kurma kararına karşı çıktı.

Valtonen, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin toprağı olan Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yerinin kurulmasını onaylamasını reddettiklerini vurguladı.

Yerleşimlerin uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirten Valtonen, "İki devletli çözümün önüne kasıtlı engeller çıkarılması kabul edilemez ve bu, barışın ilerletilmesi yönündeki uluslararası çabalara ters düşüyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları üzerinde uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan 22 yeni yerleşim kurulmasını onaylamıştı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin şehirlerini ve köylerini birbirinden ayıran bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

Bu yasa dışı yerleşim birimlerinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistin köylerine saldırıyor; evleri, araçları ve tarım arazilerini ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını da kesiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da işgalin boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatı daha da güç hale geliyor.