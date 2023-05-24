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Finlandiya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Finlandiya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Güncel Haberler

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryeyle İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryeyle İstanbul'a gönderildi.

Oy kullanma işlemleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 20-23 Mayıs'ta yapıldı.

Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Helsinki Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.

Öğle saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, Türkiye'ye götürülmek üzere bir diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcisi eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini yapacak uçağa konuldu.

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Kaynak: AA / Murat Temizer - Güncel

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