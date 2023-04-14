Finlandiya'da seçimleri kazanan Orpo'dan siyasi partilere koalisyon öncesi '24 soru'

Finlandiya'da seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, oluşturulacak koalisyonu belirlemek için diğer siyasi partilere 24 sorudan oluşan liste gönderdi.

Finlandiya'da seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, oluşturulacak koalisyonu belirlemek için diğer siyasi partilere 24 sorudan oluşan liste gönderdi.

???????Orpo, diğer siyasi partilerin hedeflerini ve pozisyonlarını anlayabilmek için cevapları 18 Nisan'da teslim alacak.

Kurulacak hükümette başbakanlık görevini üstenecek Orpo'nun, Gerçek Finler Partisiyle sağcı hükümet kurması ya da Sosyal Demokrat Partiyle koalisyon oluşturarak hükümetin temellerini atması bekleniyor.

Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Orpo, hükümeti şekillendirme çalışmaları kapsamında diğer partilere 24 soruluk liste gönderdi.

Liste, vergilerle ilgili atılması gereken adımlar, sağlık hizmetleri, emekliler için geliştirilecek projeler ve Finlandiya eğitim sistemine dair çeşitli sorulardan oluşuyor.