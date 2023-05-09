Finlandiya'da seçimi birinci tamamlayan Orpo, ekonominin düşündüğünden kötü olduğunu söyledi

Finlandiya'da koalisyon görüşmelerinin ikinci haftasına girilirken, 2 Nisan'daki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, Finlandiya'nın ekonomik durumunun düşündüğünden daha kötü olduğunu söyledi.

Finlandiya'da koalisyon görüşmelerinin ikinci haftasına girilirken, 2 Nisan'daki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, Finlandiya'nın ekonomik durumunun düşündüğünden daha kötü olduğunu söyledi.

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile Helsinki'de yapılan hükümet kurma görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Orpo, ülkenin yaşlanan nüfusunun bakımının büyük maliyetlerini karşılayacak ve artan devlet borcunun baskısını hafifletecek bir ekonomik büyüme potansiyelinin görünürde olmadığını belirtti.

Kamu borcunun giderek arttığına dikkati çeken Orpo, bunu düzeltmek için hiçbir şey yapılmazsa devletin 2030'lara kadar ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 100'ünden fazlasını borçlanacağını ifade etti.

Orpo, Finlandiya'nın ekonomik durumunun düşündüğünden daha kötü olduğuna işaret ederek, "Böyle devam ederse refah devletine veda edebiliriz." dedi.

Partiler arasında henüz uzlaşma sağlanamadı

Orpo'nun yanı sıra Gerçek Finler Partisi Başkanı Riikka Purra da partiler arasında henüz uzlaşma sağlanamadığını aktardı.

Purra, istihdamı artırmayı ve işsizlerin iş bulması için teşvikler yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

İsveç Halk Partisi Başkanı Anna Maja Henriksson, ekonomik durumun zorlu olduğu konusunda Orpo ile aynı fikirde olduğuna işaret ederek, devlet borcunun azaltılması ve istihdamın artırılması gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Demokratlar Partisi Başkanı Sari Essayah da partisinin Finlandiya'nın ekonomik durumundan endişe duyduğunu dile getirdi.