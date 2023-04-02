Finlandiya'da seçim sandıkları kapandı

? Finlandiya'da halk genel seçimler için oy kullandı.

Finlandiya Seçim Komisyonunun paylaştığı bilgiye göre, yerel saatle 09.00'da açılan sandıklar, saat 20.00'de kapandı.

Seçimde, 22 partiden 2 bin 400'den fazla aday, parlamentodaki 200 sandalye için yarıştı.

Nüfusun yaklaşık 5 milyon 600 bin olduğu Finlandiya'da seçmen sayısı 4 milyon 546 bin olarak kayıtlara geçti.

Adalet Bakanlığının bilgilendirmesine göre, seçimin kesin sonuçlarının 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Ülkede çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamaya kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katılmıştı.