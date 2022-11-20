Finlandiya'da Noel Hazırlıkları Başladı Güncel Haberler HELSİNKİ, 20 Kasım 2022 (Xinhua) -- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Noel başlangıcı kutlamalarına katılan insanlar, 19 Kasım 2022. HELSİNKİ, 20 Kasım 2022 (Xinhua) -- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Noel başlangıcı kutlamalarına katılan insanlar, 19 Kasım 2022. Noel ve yılbaşı tatillerini kapsayan bayram döneminin başlangıcı da olan Noel'in gelişi için düzenlenen kutlamalar, Cumartesi günü ışıltılı bir geçit töreniyle Helsinki'nin merkezinde yapıldı. (Fotoğraf: Matti Matikainen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Finlandiya Noel Güncel Haberler

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