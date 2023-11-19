Finlandiya'da Noel Etkinliği Düzenlendi
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HELSİNKİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaklaşan Noel için düzenlenen etkinlikte performans sergileyen sanatçılar, 18 Kasım 2023. Helsinki'nin merkezinde Cumartesi günü yaklaşan Noel dönemi için geçit töreni düzenlendi.
HELSİNKİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaklaşan Noel için düzenlenen etkinlikte performans sergileyen sanatçılar, 18 Kasım 2023.
Helsinki'nin merkezinde Cumartesi günü yaklaşan Noel dönemi için geçit töreni düzenlendi. Tören, festival sezonunun başladığına işaret ediyor. (Fotoğraf: Matti Matikainen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel