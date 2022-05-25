Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Haberler

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Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Finlandiya'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Finlandiya'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Yle televizyonunun haberine göre, HUS hastanesindeki erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.

Yüksek ateş ve ciltte döküntüler görülen hastanın evde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Finlandiya, Güncel, Haberler

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