Finlandiya'da İlk Lityum-Iyon Pil Tesisinin Temeli Atıldı

KOTKA, 30 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya'nın Kotka kentinde lityum-iyon pil katot aktif malzeme (CAM) tesisinin inşaat sahasında çalışan ekskavatörler ve kamyonlar, 29 Nisan 2025.

Çinli ve Finlandiyalı şirketler salı günü, Avrupa'nın pil tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlayan bir proje olan Finlandiya'nın ilk lityum-iyon pil katot aktif malzeme (CAM) tesisinin temelini attı. Finlandiya'nın güneydoğusunda yer alan sahil kenti Kotka'da bulunan tesis, Beijing Easpring Material Technology Limited Şirketi ve Finnish Minerals Group arasında bir ortak girişim olan Easpring Finland New Materials Oy tarafından işletilecek. (Fotoğraf: Matti Matikainen/Xinhua)