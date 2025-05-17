Finlandiya'da İki Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Finlandiya'da İki Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Finlandiya'nın Eura kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterler, Piikajarvi Havaalanı'na yaklaşırken kaza yaptı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Finlandiya'nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yle news'un haberine göre, iki helikopter Piikajarvi Havaalanı'na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.

Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.

Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.

Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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