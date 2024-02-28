Finlandiya'da Göbeklitepe'nin Tanıtımı Yapıldı

Finlandiya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini kuran dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü vesilesiyle başkent Helsinki'de, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde kayıtlı Göbeklitepe'yi de kapsayan "Taş Tepeler" projesinin sunumu yapıldı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Büyükelçilik tarafından organize edilen etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, konuşmacı olarak katıldı.

İlki Helsinki Üniversitesinde yapılan etkinlik, bugün de Helsinki Belediyesi binasında halka açık şekilde devam edecek.