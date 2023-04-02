Finlandiya'da erken oylamada Ulusal Koalisyon Partisi önde

Finlandiya'da yapılan genel seçimler için 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamanın sonuçlarına göre, Petteri Orpo'nun başında olduğu sağcı ve muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi seçimi önde götürüyor.

Finlandiya'da yapılan genel seçimler için 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamanın sonuçlarına göre, Petteri Orpo'nun başında olduğu sağcı ve muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi seçimi önde götürüyor.

Seçim Kurulunun paylaştığı ilk sonuçlara göre, Ulusal Koalisyon Partisinin oyu geçen seçimlere göre yüzde 3,8 artarak yüzde 20,8'e ulaştı.

Mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin oyu ise ilk sonuçlara göre yüzde 3 arttı ve yüzde 20,7 oldu.

Riikka Purra liderliğindeki aşırı sağcı popülist hareket Gerçek Finler Partisinin oyu ise yüzde 1,1 artışla yüzde 18,6 olarak kayıtlara geçti.

Oyların tamamının yüzde 40'ına denk gelen erken oylama sonuçlarına göre, en çok oy kaybını yaşayan parti ise yüzde 4,2 ile "Finlandiya'nın Yeşilleri" olarak bilinen Yeşil Birliği oldu. Yeşillerin oyu yüzde 7,3'e geriledi.

Seçimlerde kesin olmayan sonuçların bu gece yarısı açıklanması bekleniyor. Ardından yarın seçim komitelerinde oyların yeniden sayımı yapılacak. Seçimlerin kesin sonuçlarının ise 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor.