Finlandiya'da doğum sayısı en düşük seviyeye ulaştı

Finlandiya'ya göç artarken, 1900'den bu yana ülkedeki doğum sayısı, yılın ilk yarısında şu ana kadar ki en düşük seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısındaki doğum sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 1000 azalarak 21 bin 180'e düştü. Finlandiya'da göç sayısında ise artış yaşandı.

Finlandiya'ya göç artarken, 1900'den bu yana ülkedeki doğum sayısı, yılın ilk yarısında şu ana kadar ki "en düşük seviyesine" ulaştı.

YLE haber ajansına göre, Finlandiya İstatistik Kurumu, ülkenin doğum sayıları ve doğurganlık oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, yılın ilk yarısındaki doğum sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 1000 azalarak 21 bin 180'e düştü.

Yılın ilk yarısında ülkedeki doğum sayısı 1900'den bu yana en düşük seviyesine ulaşırken, sadece Kovid-19 salgını sırasında doğurganlık oranlarında hafif bir artış görüldü.

Finlandiya'da 2010'da 1,87 olan doğurganlık hızı, 2019'da 1,35'e düşerken, geçen yıl ise 1,28'e kadar geriledi.

Finlandiya'da göç sayısında artış yaşandı

Kurumun açıkladığı verilerde ayrıca, Finlandiya'nın en çok Ukrayna, Rusya, Filipinler ve Hindistan'dan göç aldığı belirtildi.

Yılın ilk 6 ayında 28 bin 345 kişinin Finlandiya'ya geldiği bunların yaklaşık 8 bininin de Ukraynalı mülteci olduğu açıklandı.

Ülkeye gelen kişi sayısındaki artışın, Ukraynalı mültecilere oturma izni hakkı tanınması olduğu kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Filipinler'den Finlandiya'ya göç sayısının 481 kişi arttığı aktarıldı.