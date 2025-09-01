Finlandiya'da Biafra İçin Faaliyet Yürüten Nijeryalıya 6 Yıl Hapis Cezası

Finlandiya'da mahkeme, Nijerya'daki terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) önde gelen isimlerinden Simon Ekpa'yı terörle bağlantılı suçlardan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Finlandiya'nın Paijat-Hame Bölge Mahkemesi, Finlandiya vatandaşı olan Nijerya asıllı Ekpa'nın "Biafra" adı verilen bölgenin bağımsızlığını yasa dışı yollarla teşvik etmeye çalıştığı ve silahlı gruplara silah ve patlayıcı temin ettiği belirtildi.

Mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Ekpa'nın ayrıca 2021-2024 yılları arasında sosyal medya üzerinden Nijerya'da suç işlemeyi teşvik ettiği ve ağır vergi kaçakçılığı yaptığı da aktarıldı.

Mahkemenin Ekpa'yı terörle bağlantılı suçlardan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı ifade edildi.

Öte yandan Ekpa suçlamaları reddederken, kararın temyize götürülüp götürülmeyeceği henüz açıklanmadı.

Nijerya hükümetinden karara destek

Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın "ülkenin birliğini tehdit eden şiddet ve terör faaliyetlerine karşı önemli bir dönüm noktası" olduğunu vurguladı.

Ekpa'nın yıllardır Nijerya'da şiddet olaylarını kışkırttığını belirten İdris, "Yüzlerce can kaybı, binlerce yaralı, yıkılan işletmeler ve korku içinde yaşayan topluluklar bu yasa dışı girişimlerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

İdris, Finlandiya yargısının kararının Nijerya'nın tutumunu haklı çıkardığını ve uluslararası toplumun da benzer tehditlere karşı dikkatli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.