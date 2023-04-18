Finlandiya'da Başbakan Orpo'nun sorularının yanıtlanmasıyla koalisyon görüşmeleri hızlandı

Finlandiya parlamentosundaki 9 siyasi partinin, son seçimde Başbakan seçilen Petteri Orpo'nun sorduğu bir dizi soruya yanıt vermesiyle koalisyon görüşmelerinde bir adım daha atıldı.

Finlandiya parlamentosundaki 9 siyasi partinin, son seçimde Başbakan seçilen Petteri Orpo'nun sorduğu bir dizi soruya yanıt vermesiyle koalisyon görüşmelerinde bir adım daha atıldı.

Finlandiya'da seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Orpo, oluşturulacak koalisyonu belirlemek için diğer siyasi partilere 24 sorudan oluşan liste göndermişti.

Oppo'nun hazırladığı sorulara 9 partiden 8'i yanıt verdi, Merkez Parti cevap göndermeyerek muhalefet partisi olma kararını bildirdi.

Eski Başbakan Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Demokrat Parti, ekonomik büyümeyi birinci sırada gördüğünü belirterek, sağlık, eğitim ve yoksullar için sosyal harcamaları kesen bir hükümette yer almayacağını kaydetti.

Gerçek Finler Partisi, Avrupa dışından gelen göçmenlere ilişkin kuralları sıkılaştırmaları, tüketicilerin satın alma gücünü artıracak önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Orpo'nun kendi partisi Ulusal Koalisyon da Sosyal Demokrat Parti gibi ekonomik büyümeyi ön plana çıkardı.

Seçimde yüzde 3,9 oy alan Hristiyan Demokratlar Partisi ise müzakerelerde kırmızı çizgileri olmadığını belirtti.

Yeşil Birliği, karbon nötrlüğü ve biyolojik çeşitlilik kaybı konusunda taahhütlere ihtiyaç duyacaklarını ve sosyal yardımlarda kesinti yapmayı kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Seçimde yüzde 4,5 oy alarak 9 milletvekili çıkaran İsveç Halk Partisi ise İsveççenin zayıflatılmamasının önemini vurguladı.