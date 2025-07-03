Finlandiya'da Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

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Tampere kentindeki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayın terör veya ayrılıkçı bir eylem olmadığı belirtildi.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, Tampere'deki bir alışveriş merkezinin önünde bir saldırganın bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ve 4 kişiyi yaraladığı ifade edildi.

Saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklama, olayın terör veya ayrılıkçı bir eylem olmadığı vurgulandı.

Finlandiya'da yayın yapan YLE haber ajansı da görgü tanıklarının ifadelerine yer verirken, gözaltına alınan kişinin erkek olduğunu aktardı.

Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ifade edilirken, polisin alışveriş merkezi etrafında güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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