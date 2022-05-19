Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel