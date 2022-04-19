Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Kovid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

cumhurbaşkanı, Finlandiya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title