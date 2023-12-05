Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen: NATO'ya Üyeliğimizi Onaylayan Türkiye ve Diğer Üyelere Teşekkürlerimizi Sunuyoruz.

Finlandiya'nın Bağımsızlık Günü, bugün Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, "NATO'ya üyeliğimizi onaylayan Türkiye ve tüm diğer üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de İsveç'in NATO üyeliğinin de Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını diliyoruz. İsveç'in üyeliği ile NATO'nun kuzey kanadı tamamlanmış olacaktır" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise, "AB'nin adil ve kapsayıcı genişleme politikasına geri dönmesini bekliyoruz. 'Helsinki Ruhu'nun canlandırılmasını arzu ediyoruz. Dost ve müttefik Finlandiya'nın Türkiye'nin adaylık sürecine desteğini sürdürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Finlandiya'nın Bağımsızlık Günü, bugün Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, "NATO'ya üyeliğimizi onaylayan Türkiye ve tüm diğer üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de İsveç'in NATO üyeliğinin de Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını diliyoruz. İsveç'in üyeliği ile NATO'nun kuzey kanadı tamamlanmış olacaktır" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise, "AB'nin adil ve kapsayıcı genişleme politikasına geri dönmesini bekliyoruz. 'Helsinki Ruhu'nun canlandırılmasını arzu ediyoruz. Dost ve müttefik Finlandiya'nın Türkiye'nin adaylık sürecine desteğini sürdürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Finlandiya'nın bağımsızlığının 106'ncı yıl dönümü bugün Ankara'da JW Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ev sahipliğinde düzenlenen ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın da katıldığı resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı. Ardından açış konuşmalarına geçildi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen şöyle konuştu:

"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ İLE NATO'NUN KUZEY KANADI TAMAMLANMIŞ OLACAKTIR"

"Böyle güzel bir kalabalığın bizimle birlikte kutlamaya katılması bana büyük mutluluk veriyor. Bu yıl pek çok ülke ve halkı için çok zor geçti. Türkiye yıkıcı bir deprem yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor. İsrai-Filistin kriz Gazze'deki sivil halkın ve Hamas saldırılarında sevdiklerini kaybeden veya rehin alınanların büyük acılar çekmesine neden oldu.

Bu yıl Finlandiya adına özellikle önemli bir yıl oldu. NATO'ya üye olma dileğimiz gerçekleşti. NATO'ya üyeliğimizi onaylayan Türkiye ve tüm diğer üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de İsveç'in NATO üyeliğinin de Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını diliyoruz. İsveç'in üyeliği ile NATO'nun kuzey kanadı tamamlanmış olacaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN YÜZÜNCÜ YILINI KUTLAYACAĞIZ"

Türkiye ile Finlandiya arasındaki iş birliği ivme kazanmış durumda. Ticaret hacmi her yıl büyümekte. Özellikle yeşil enerjiye geçiş konusundaki fırsatlar da artıyor. Finlandiya döngüsel ekonomi alanında öncü ülkelerden biridir ve bu konudaki ilk ikili projeleri hayata geçirmiştir. Bu iş birliğinin özellikle Türkiye'nin muazzam tekstil sanayiine çok büyük katkılar olacağına inanıyorum.

Önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki dostluğun yüzüncü yılını kutlayacağız. Bu dostluğun altını çizecek ortak faaliyetleri ve aktiviteleri dört gözle bekliyorum.

"EŞİTLİK VE AYNI FIRSATLARA SAHİP OLMA HAKKI, REFAH TOPLUMUMUZU İNŞA EDERKEN TEMEL İLKE OLDU"

Tarih boyunca öğrendiğimiz şeylerden biri de bir toplumda hiç kimsenin geride kalmaması gerektiği gerçeğidir. Eşitik ve aynı fırsatlara sahip olma hakkı, refah toplumumuzu inşa ederken bizim için temel ilke oldu. Bağımsızlığımızı kazandığımızda Finlandiya'da kadınların milletvekili seçilme hakkı dahil tüm siyasi hakları 1906 yılında verilmişti. Toplumun temel taşlarından birisi de hem kadınların hem de erkeklerin ülkeye eşit olarak katkıda bulunmasıdır.

Eğitim de iyi işleyen ve yetin bir toplum olma yolunda esas temellerden bir diğeridir. Herkes için eşitliğin bir anlamı da okul yemekleri de dahil ücretsiz eğitimin herkese sağlanmasıdır. Toplumsal başarımızın sırlarından bir başkası ise insanların birbirine güvenmesidir. Dahası toplumumuz iyi işleyen devlet kurumları ve hukukun üstünlüğü kuralına dayanmaktadır. Tüm bunlar mutluluğun değişik boyular içerdiği ve küçük detaylara dahi önem verildiği ve dikkat edildiği sonucuna götürmektedir.

Yakın gelecekte hepimizi bekleyen pek çok zorlukla karşı karşıyayız. İklim değişikliği de bunların en büyüğü. Aslında bu soruna karşı bütün ülkeler güç birliği içinde çalışmalı ve mücadele etmeli. Bu güzel dünyanın insanları olarak geleceği bilmesek de en azından çocuklarımıza ve torunlarımıza mümkün olan en iyi mirası bırakmak için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz."

BOZAY: AB'NİN ADİL VE KAPSAYICI GENİŞLEME POLİTİKASINA GERİ DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ise şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın milli gününü içtenlikle kutluyorum. Bu özel günde siz değerli konuklara hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin tarihi, Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanmaktadır. Önümüzdeki yıl Finlandiya ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız.

Finlandiya ile her zaman iyi ilişkiler ve yakın işbirliği içinde bulunduk. Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Mart ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, ilişkilerimizin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Nisan ayı itibariyle Finlandiya ile NATO müttefiki haline de geldik. Dost ve müttefikler olarak, işbirliğimizi kaydadeğer şekilde genişletme potansiyelimiz vardır. Dinamik ekonomik ve ticari ilişkilerimizi artırma imkanımız mevcuttur. İkili ticaretimiz 2022 yılında 2,1 milyar Dolar'a ulaşmıştır.

Finlandiya'nın AB yolculuğumuzda da özel bir yeri bulunmaktadır. Hatırlayacağınız üzere, 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi'nde Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası geçilmiştir. Türkiye, Helsinki'de önkoşulsuz olarak, diğer adaylarla eşit temelde resmen aday ülke ilan edilmiştir. AB'nin adil ve kapsayıcı genişleme politikasına geri dönmesini bekliyoruz. 'Helsinki Ruhu'nun canlandırılmasını arzu ediyoruz. Dost ve müttefik Finlandiya'nın Türkiye'nin adaylık sürecine desteğini sürdürmesini bekliyoruz."