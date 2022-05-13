Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Maki, ziyarette yaptığı açıklamada, Kayseri'nin büyük bir şehir olduğunu görünce, burada fahri konsolosluk açılmasına destek verdiğini söyledi.

Onursal konsolosların önemli görevleri olduğunu vurgulayan Maki, şunları kaydetti:

"Fahri konsolosların öncelikli görevi bulundukları şehirdeki Fin vatandaşlarıyla ilgili çalışmalara destek vermektir. Tabii ki diğer taraftan ikili ilişkilerin gelişmesine ve ticari noktadaki gelişmelere katkı sağlamak anlamında da önemli görevleri vardır. Hem turizm hem de iş hayatı noktasında önemli iş birlikleri yapacağımızı düşünüyorum. İki ülke arasında geçen yıl 2 milyar avroya ulaştı bu ticari nokta."

Eğitim konusunda da iş birliği yapabileceklerini düşündüklerini dile getiren Maki, kentte ticari iş birliği gerçekleştirebilecekleri kişilerle de görüştüklerini, bu anlamda Kayseri'ye tekrar gelmek için istekli olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Maki ve heyetini cazibe kenti olan Kayseri'de ağırlamaktan keyif aldıklarını belirtti.

Kayseri'nin endüstri ve ticaret merkezi olarak bilindiğini ifade eden Büyükkılıç, 6 bin yılık ticari geçmişi olan ve İpek Yolu üzerinde değişik medeniyetler ile farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan bir kentte yaşamanın, kendilerini keyiflendirdiğini vurguladı.

Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğunun açılmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"İzmir ve Adana'dan sonra Kayseri'mizin de fahri konsolosluk açısından gündeminize alınmış olması, gerçekten başarılı bir işadamı ve yönetici olan Murat Sert kardeşimizin atanmış olması bizleri memnun etti. Bizim beklentimizin çok büyük olduğunu Murat bey zaten biliyor. Bu açıdan iyi ilişkilerimiz devam edecek. Kayseri zenginlikler şehridir. Kayseri, gerek turizmdeki çeşitliliği ile gerek gastronomi kültürüyle Finlandiyalı dostlar için tam bir dinlence yeri olarak nitelendirilebilir."