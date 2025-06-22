Finlandiya Başbakanı Orpo'dan ABD ve İran'a Dair Müzakere Çağrısı

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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından uluslararası müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurguladı. Orpo, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile de görüşerek, çatışmaların tırmanmaması için diplomasi çağrısında bulundu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulundu.

Orpo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü belirtti.

Çatışmaların tırmanmasından kaçınılması gerektiğine işaret eden Orpo, "Müzakere masasına dönülmeli." ifadesini kullandı.

Orpo, Finlandiya için İran'ın nükleer silah geliştirmemesinin önemli olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bölgede radyasyon seviyelerinde bir artış kaydedilmediği yönündeki açıklamasını anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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