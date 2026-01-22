Finlandiya Başbakanı Orpo, 25-28 Ocak Tarihlerinde Çin'i Ziyaret Edecek
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 25-28 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel