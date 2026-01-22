Haberler

Finlandiya Başbakanı Orpo, 25-28 Ocak Tarihlerinde Çin'i Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 25-28 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşecek.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 25-28 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret düzenleyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
