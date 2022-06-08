Finlandiya Başbakanı Marin Kovid-19'a yakalandı - Haberler

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Finlandiya Başbakanı Marin Kovid-19'a yakalandı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
Finlandiya Başbakanı Marin Kovid-19'a yakalandı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Kovid-19 olduğunu açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Kovid-19 olduğunu açıkladı.

Başbakan Marin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Marin, koronavirüs semptomlarının hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Başbakan Marin, 4 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliğini görüşmüştü.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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