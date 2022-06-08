Finlandiya Başbakanı Marin Kovid-19'a yakalandı - Haberler

Finlandiya Başbakanı Marin Kovid-19'a yakalandı
AA - Mehmet Alaca - Güncel
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Kovid-19 olduğunu açıkladı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Kovid-19 olduğunu açıkladı.
Başbakan Marin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Marin, koronavirüs semptomlarının hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirtti.
Başbakan Marin, 4 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliğini görüşmüştü.
AA / Mehmet Alaca - Güncel